شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان يتوج ببطولة تورنتو لكمال الأجسام ويتأهل لمستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري محمد شعبان، نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، فى تحقيق إنجاز جديد بعد تتويجه بلقب بطولة تورنتو برو شو فى كندا، ليتأهل للمشاركة فى الحدث الأهم والأكبر مستر أولمبيا 2022 التى تقام فى شهر ديسمبر المقبل فى لاس فيجاس.

محمد شعبان تفوق على نفسه وقدم عرضا متميزا استحق من خلاله لقب بطولة كندا بعد منافسة قوية مع الإيطالي اندريا موزي، والفرنسي ثيو ليجورير، والتشيكي سلافوج بندر، والكندي جو سيمان، والبولندي موريس تومسوك.

ونجح ابن قرية المعصرة فى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية فى خطف لقب البطولة وتأهل مباشرة للمشاركة فى نسخة مستر أولمبيا 2022 للمرة الثالثة.

شعبان فاز قبل أيام بالمركز الثاني في بطولة كاليفورنيا برو بعد منافسة شرسة مع الأمريكي تشارلز جريفن الذي خطف المركز الأول بفارق ضئيل عن شعبان الذي ظهر بمستوى متميز خلال البطولة وتفوق على أكثر من لاعب وكان محور اهتمام الصحافة الأمريكية بعد البطولة.

محمد شعبان نجح في الفوز بالمركز العاشر في نسخة مستر أولمبيا الأخيرة 2021، التي توج بلقبها للمرة الثانية على التوالي البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي الملقب ببيج رامى في انجاز لم يصل إليه أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي.