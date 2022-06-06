شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 6 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 6 / 6 / 2022 العديد من الأخبار الهامة على رأسها خوض الفريق الكروى لمباراة ودية أمام المصرية للإتصالات انتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين نظيفين .

الصفقات التبادلية سلاح الزمالك فى الانتقالات الصيفية

يستعد نادى الزمالك لإجراء العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خاصة أن الموسم الجارى شهد عدم إبرام أى صفقة بسبب عقوبة إيقاف القيد التى وقعت على النادى.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تشكيل فريقه لخوض مباراة المصرية للاتصالات الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفضه خوض فريقه لأى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز قبل أن يخوض الأهلى جميع مؤجلاته من أجل تحقيق العدالة.

تعرض حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لشد خفيف خلال مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات الودية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا خروج اللاعب خوفاً من تفاقم الإصابة، وحل يوسف أسامة نبيه بديلاً له.