الشركة المتحدة وبريزنتيشن توقعان بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى لاستضافة بطولتى السوبر المصرى بالإمارات

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى، لإقامة مباراتى كأس السوبر المحلى المصرى بين الفريقين الفائزين بدرع الدورى وكأس مصر للموسم الماضى 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة، في إطار التعاون المثمر والقوى بين الجانبين والروابط الوثيقة والمشتركات الكبيرة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر.

وعُقد اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سپورتس وشركة استادات للاستثمار الرياضي، ومحمد يحيي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سپورتس، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، ونائبه خالد الدرندلي وحازم إمام عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومن الجانب الإماراتى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل عبد الله العريفى مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبى الرياضى، ومحمد عبد الله الظاهرى الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والسيد ناصر يوسف الزعابى مدير مكتب الاتصال بمجلس أبو ظبى الرياضى والسيد عبد الرحيم حسن الزرعونى مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبى الرياضى.

وتعهد الجانب الإماراتى بتنظيم رائع لبطولتى كأس السوبر المحلى المصرى، نظرًا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والأجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

كما أعرب مسئولو مجلس أبو ظبى الرياضى عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددًا والذي سيكون امتدادًا رائعًا لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات، مؤكدين أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى.

وعقب الاجتماع، اصطحب مسئولو شركة برزنتيشن، الوفد المسئول بمجلس أبوظبي الرياضى، فى جولة سياحية ترفيهية، فى قصر عابدين التاريخى، لمشاهدة الآثار والتحف التاريخية، والنادرة، والتى تعد تحف فنية، فريدة.