الامارات | المنتخب الأولمبي يكسب طاجيكستان وينعش حظوظه في كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يكسب طاجيكستان وينعش حظوظه في كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الأولمبي فوزا ثمينا على نظيره منتخب طاجيكستان بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين، على استاد لوكوموتيف بمدينة طشقند في أوزباكستان ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما في نسختها الخامسة" أوزباكستان 2022،" وعوض المنتخب الإماراتي بهذا الفوز خسارته السابقة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

وأنعش الأبيض الإماراتي بهذا الفوز وهو الأول له في البطولة ليحصد أول ثلاث نقاط، حظوظه في المنافسة في حال فوزه في المباراة القادمة أمام المنتخب السعودي

وفي ذات الجولة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الياباني سلبيا ليرفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بعدما فاز في الجولة الماضي على طاجيكستان بخماسية وذلك بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الذي يحل في المركز الثاني برصيد أربع نقاط أيضا

تقدم منتخب الإمارات بهدف في الشوط الأول سجله اللاعب عبد العزيز محمد" 12" من تسديدة قوية في المرمى الطاجيكي وأضاف منصور سعيد الهدف الثاني لمنتخب الإمارات من ركلة جزاء " 80"

وألغى حكم المباراة هدفا للمنتخب الطاجيكي " 48" لوجود مخالفة مع حارس مرمى منتخب الإمارات وألغى بالمقابل هدفا للمنتخب الإمارات.

ووفقا لنظام البطولة فإن متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في البطولة وووصيفه يصعدان إلى الدور ربع النهائي في البطولة.

تفوق المنتخب الأولمبي في الشوط الأول وبدأ اكثر تنظيما وسيطر على مجريات اللعب لكنه لم يستغل ذلك في زيادة أهدافه في مرمى منتخب طاجيكسان رغم الفرص التي سنحت للاعبيه.

وترجم منتخب الامارات أفضيلته في المباراة بهدف دون رد في الشوط الأول في حين حاول المنتخب الطاجيكي تعديل النتيجة لكن محاولاته باءت بالفشل في الوصول إلى مرمى الحارس

حاول منتخب الإمارات في الشوط الثاني تعزيز تفوقه على المنتخب الطاجيكي وقاد محاولات عدة للوصول ألى مرمى منافسه لكن عابها التركيز اللمسة الأخيرة

وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات العب في الشوط الثاني ، إذ استغل المنتخب الطاجيكي تراجع الأبيض الأولمبي رغم أن الأخير كان بإمكانه مواصلة السيطرة على الملعب.

واجرى مدرب المنتخب الإماراتي تغييرا ت في صفوف المنتخب بدخول عبد الله البلوشي بديلا لعبد العزيز محمد صاحب هدف التقدم للمنتخب في الشوط الأول وذلك لتعزيز الجانب الهجومي لينجح المنتحب في تسجيل الهدف الثاني.

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