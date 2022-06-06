الامارات | صحيفة أوكرانية: العين يُمدد عقد ريبروف لموسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أوكرانية: العين يُمدد عقد ريبروف لموسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت إدارة نادي العين عقد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لمدة موسم واحد، بحسب صحيفة "تريبيونا" الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة على لسان يخايلو سبيفاكوفسكي أحد المقربين من ريبروف قوله إن "المدرب سيبقى في الدوري الاماراتي بعدما مدد عقده مع العين لمدة موسم آخر".

وأضاف: "لقد كتبوا ان المنتخب الاوكراني بحاجة الى ريبروف، وهذا لن يكون، لقد أنهى الجدل ومدد عقده مع العين لمدة عام واحد".

وسعت إدارة نادي العين للإبقاء على المدرب الأوكراني في منصبه، بعد النقلة الكبيرة التي حققها خلال مسيرته في القيادة الفنية، وأعاد ريبروف "الزعيم" إلى منصات التتويج في الموسم المنصرم بحصوله على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس المحترفين.

وكان العين قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في جدول الترتيب، ليغيب إثر ذلك عن المشاركة في دوري أبطال آسيا، ولكنه مع وصول ريبروف تبدل الحال، وقدم العين بقيادته أداءً استحق عليه لقب الدوري الذي أنهاه بفارق 10 نقاط عن الشارقة الوصيف.

ولم يحسم ريبروف قرار تمديد عقده قبل سفره إلى بلاده طالبا مُهلة للتفكير لحسم الأمر سواء بتجديد العقد أو رفضه بعد أن تلقى العديد من العروض.

وبدا منتخب أوكرانيا في أكثر من مناسبة مهتما بخدمات ريبروف خصوصا في بداية الموسم المنصرم، إلا أن العين تمسك بخدمات المدرب ورفض الاستغناء عن خدماته.

وخرجت شائعات مجدداً لتؤكد بأن ريبروف سيكون مرشحا لقيادة منتخب بلاده في حالة بلوغه مونديال قطر 2022، ولكن المنتخب الأوكراني خسر من ويلز بهدف دون رد في المُلحق الأوروبي الأخير المؤهل لكأس العالم.

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