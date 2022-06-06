الامارات | فليك يعترف.. لاعبو ألمانيا يتطورون في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يعترف.. لاعبو ألمانيا يتطورون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم هانزي فليك أن لاعبيه يتطورون عندما يحترفون في الدوري الإنجليزي، وذلك عشية لقاء منتخبي البلدين في دوري الأمم الأوروبية.

وقال فليك القادم من تدريب بايرن ميونيخ في مؤتمر صحافي: "المستوى (في البرميرليغ) مرتفع جداً. لديهم ستة أو سبعة أندية في مستوى متقارب. لاعبونا يتطورون، (مثل) كاي هافيرتس الذي نشأ في ظل تأثير توماس توخل"، في نادي تشلسي اللندني.

وعبّر فليك عن خيبته من التعادل الأخير لـ"ناسيونال مانشافت" أمام إيطاليا (1-1) بتشكيلة رديفة السبت في بولونيا، معلنا انه سيجري "بعض التغييرات" على الـ11 الأساسيين.

ولم يخسر فليك في عشر مباريات على رأس المنتخب بعد تعيينه خلفا ليواكيم لوف، لكنه حذر من مواجهة الانجليز "يجب أن نَثبت أمام إنجلترا. يملكون لاعبين رائعين واسلوبهم يعتمد على القوة البدنية. (هاري) كاين مهاجم من طينة عالمية، يملك نوعية هائلة".

وعن النزاع التاريخي بين المنتخبين، قال لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان أن هذه المسألة لم تعد متواجدة كثيراً "الاحترام موجود، وفي النهاية يتعلق الأمر بالرياضة. عدة لاعبين ألمان نجحوا في إنكلترا، واصبحت الأمور ودية، حتى لو مازحنا في بعض الأحيان".

وإلى غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بطل إنكلترا، احترف ثلاثة لاعبين ألمان هذا الموسم في انكلترا هم تيمو فيرنر وكاي هافيرتس وأنتونيو روديغر مع تشلسي، علما أن الاخير انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

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