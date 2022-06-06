مرتضى منصور يوضح حقيقة احتجازه في المحكمة

الشارقة - اميمة ياسر - لموجز

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة احتجازه في محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية لحين صدور قرار آخر جلسة استئناف على حكم حبسه سنة.

وقال منصور عبر فيديو بثه على قناته على اليوتيوب: " أنا متواجد في نادي الزمالك ولا صحة إطلاقًا لما تردد عن التحفظ علي في المحكمة".

أضاف منصور أنه يشكر جماهير نادي الزمالك التي وقفت بجانبه في أزمة أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة مشددًا أنه لو نشر المكالمة التي دارت بينهما كاملة ستحدث مشكلة للبلد ولكنه لن يفعل ذلك.

تابع منصور أنه دعى أصحاب الصفحات الزملكاوية على السوشيال ميديا إلى جلسة في صالة محمد حسن حلمي في السادسة من مساء الخميس المقبل.

وكشف منصور أن موعد افتتاح النادي النهري سيكون يوم الجمعة في الساعة الخامسة على نيل القاهرة.

وأتم منصور تصريحاته أن طلبه بلعب الأهلي كل مؤجلاته قبل لقاء القمة أو أي مباراة أخرى للزمالك جاء بناءً على موقف الأحمر السابق عندما طالب بلعب مؤجلات الزمالك قبل خوض باقي مبارياته.

كانت قد حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، استئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للحكم بجلسة 6 يوليو .

ووصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة، لحضور الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه سنة بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية و رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي دعوى أخرى حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للحكم بجلسة ٢١ يونيو.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لـ محمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 لسنة 22، يتهم محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.