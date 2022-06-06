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إصابة حازم إمام فى ودية المصرية للاتصالات.. ويوسف نبيه البديل

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القاهرة - سامية سيد - تعرض حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لشد خفيف خلال مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات الودية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا خروج اللاعب خوفاً من تفاقم الإصابة، وحل يوسف أسامة نبيه بديلاً له.

واتفق الزمالك والمصرية للاتصالات على إقامة المباراة من ثلاثة أشواط كل شوط لمدة 30 دقيقة، لتجربة عدد كبير من عناصر الفريق الأول وفريق الأمل.

وكان جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك أعلن تشكيل فريقه لخوض ودية الاتصالات، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: حازم إمام- محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - عبدالله جمعة - محمد أوناجم - يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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