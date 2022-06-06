شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حازم إمام فى ودية المصرية للاتصالات.. ويوسف نبيه البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لشد خفيف خلال مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات الودية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا خروج اللاعب خوفاً من تفاقم الإصابة، وحل يوسف أسامة نبيه بديلاً له.

واتفق الزمالك والمصرية للاتصالات على إقامة المباراة من ثلاثة أشواط كل شوط لمدة 30 دقيقة، لتجربة عدد كبير من عناصر الفريق الأول وفريق الأمل.