شكرا لقرائتكم خبر عن تراورى يقود هجوم بيراميدز فى ودية اتحاد جدة.. ورمضان احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الاتحاد السعودي الودية التي تقام على ملعب الاتحاد فى مدينة جدة بالسعودية، فى إطار الإعداد خلال التوقف الدولي الحالي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - يوسف نادر - أحمد أيمن منصور - رمضان صبحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويستعد بيراميدز خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يستأنف مواجهاته المحلية بلقاء إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري في الدوري، قبل مواجهة الأهلي يوم 26 من نفس الشهر في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر بنسخته القديمة.