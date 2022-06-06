شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد يعلن تلقيه 4 عروض بالدوري بعد فسخ التعاقد مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد شديد قناوي، لاعب المصري السابق، عن تلقيه 4 عروض قوية فى الفترة الماضية بالدوري العام، وذلك بعد فسخ تعاقده مع المصري، وأكد شديد لليوم السابع أن هناك 3 عروض فى القاهرة وعرض آخر بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه مازال يدرس تلك العروض لاختيار الأنسب.

وحصل أحمد شديد قناوى على الاستغناء الخاص به من إدارة النادي، وذلك عقب فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدى بناءً على رغبته، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد أحمد شديد قناوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تنازل عن مستحقاته للنادى مقابل فسخ التعاقد بعد جلسة جمعته بسمير حلبية رئيس النادي، والذى طلب من اللاعب الانتظام بمعسكر برج العرب، إلا أن شديد فضل فسخ التعاقد والبقاء بالقاهرة فى الفترة الحالية.

وشدد قناوى على أنه لم يقم بأى عملية تحريض للاعبين على التمرد بالنادي، وأنه كان يسعى دائما لتوصيل وجهة نظرهم للإدارة، مشيرا إلى أن قرار الامتناع عن المعسكر جاء بموافقة أغلب اللاعبين، وأن هناك 8 لاعبين فقط فضلوا الاستمرار بالتدريب وهذا يؤكد براءته من تحريض اللاعبين.

ومن المقرر أن يدرس قناوى العروض التى ستقدم إليه فى الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الميركاتو الصيفى القادم.