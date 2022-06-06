شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود بيرسى تاو ومعلول وديانج فى موقعة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جهود الثلاثى التونسى على معلول والجنوب أفريقى بيرسى تاو والمالى أليو ديانج لاعبى الفريق الأحمر فى مباراة إيسترن كومبانى بالدوري.

ويواجه الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر الذى طالب بتأجيل المباراة وعدم لعبها فى 25 مايو الماضى بسبب انشغاله بخوض نهائى دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربى والذى خسره بثنائية دون رد.

وسيغيب عن الأهلي في مباراته الأولى أمام المصري بالسلوم جميع لاعبيه الدوليين، سواء من نجوم منتخب مصر أو المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك بسبب انشغالهم بخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه الأهلى فريق المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

بينما سيغيب عن مباراة الأهلى وايسترن كومبانى السباعى الدولى فى صفوف منتخب مصر لاتبارطهم بخوض أخر مباراة مع المنتخب فى 14 يونيو الجارى أمام كوريا الجنوبية، ولكن سيعود للمارد الأحمر الثلاثى على معلول وبيرسى تاو وأليو ديانج لانتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم قبل موعد مباراة ايسترن كومبانى بفترة كافية، حيث تنتهى مهمة على معلول مع نسور قرطاج فى 10 يونيو الجارى بنهاية مباراة منتخب تونس مع تشيلي بأمريكا الجنوبية بينما تنتهى مهمة بيرسى تاو مع منتخب جنوب افريقيا فى 9 يونيو بنهاية مباراة منتخب الاولاد مع منتخب المغرب فيما ينهى اليو ديانج مهمته مع منتخب مالى فى 9 يونيو الجارى بنهاية مباراة مالى مع جنوب السودان.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى ومكيسونى عن الأهلى فى مباراة ايسترن كومبانى بالدوري بسبب الإصابة.