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مرتضى منصور: لن أخوض أى مباراة بالدورى قبل لعب الأهلى جميع مؤجلاته

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القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفضه خوض فريقه لأى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز قبل أن يخوض الأهلى جميع مؤجلاته من أجل تحقيق العدالة.

وأضاف مرتضى منصور، فى فيديو بثه عبر صفحته، أن الأهلى سبق وطلب خوض الزمالك جميع مؤجلاته فى الدورى أولاً، وتم تنفيذ طلبه، لذا لن يخوض الزمالك أى مباراة حتى يخوض المارد الأحمر مؤجلاته.

وخاض الزمالك 20 مباراة حصد من خلالها 44 نقطة، متصدرًا جدول الدورى، فيما خاض الأهلى 16 مباراة فقط، حصد منها 37 نقطة، محتلاً المركز الثالث.

 

ويواصل الفريق الكروى للزمالك الاستعداد لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وواصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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