شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن أخوض أى مباراة بالدورى قبل لعب الأهلى جميع مؤجلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفضه خوض فريقه لأى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز قبل أن يخوض الأهلى جميع مؤجلاته من أجل تحقيق العدالة.

وأضاف مرتضى منصور، فى فيديو بثه عبر صفحته، أن الأهلى سبق وطلب خوض الزمالك جميع مؤجلاته فى الدورى أولاً، وتم تنفيذ طلبه، لذا لن يخوض الزمالك أى مباراة حتى يخوض المارد الأحمر مؤجلاته.

وخاض الزمالك 20 مباراة حصد من خلالها 44 نقطة، متصدرًا جدول الدورى، فيما خاض الأهلى 16 مباراة فقط، حصد منها 37 نقطة، محتلاً المركز الثالث.