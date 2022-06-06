شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتصالات بـ 3 أشواط.. وطلبة يصافح زملاءه بالأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصرية للاتصالات اليوم، الاثنين، في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، واتفق الفريقان على إقامة المباراة من ثلاثة أشواط كل شوط لمدة 30 دقيقة، وذلك لتجربة عدد كبير من عناصر الفريق الأول وفريق الأمل.
وحرص حمادة طلبة المدرب المساعد بفريق الاتصالات على تحية زملائه السابقين بالزمالك وذلك على هامش المباراة الودية بين الفريقين.
وكان جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك أعلن تشكيل فريقه لخوض ودية الاتصالات، وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالرحمن نفاد.
خط الدفاع: حازم إمام- محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - عبدالله جمعة - محمد أوناجم - يوسف أوباما.
خط الهجوم: عمر السعيد.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة فى كأس مصر، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.