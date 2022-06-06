شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتصالات بـ 3 أشواط.. وطلبة يصافح زملاءه بالأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصرية للاتصالات اليوم، الاثنين، في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، واتفق الفريقان على إقامة المباراة من ثلاثة أشواط كل شوط لمدة 30 دقيقة، وذلك لتجربة عدد كبير من عناصر الفريق الأول وفريق الأمل.

وحرص حمادة طلبة المدرب المساعد بفريق الاتصالات على تحية زملائه السابقين بالزمالك وذلك على هامش المباراة الودية بين الفريقين.