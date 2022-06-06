شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر أول دولة تستضيف دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر للمشاركة فى منافسات بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط، التى تقام فى مدينة وهران الجزائرية فى الفترة من21 إلى 26 يونيو الجارى.

دورة ألعاب البحر المتوسط هى بطولة رياضية تقام كل 4 سنوات، ويطلق عليها الألعاب المتوسطية، وكانت من اقتراح وفكر مصرى عن طريق رئيس اللجنة الأولمبية المصرية محمد طاهر باشا.

اقترح محمد طاهر باشا فكرة إقامة بطولة تجمع دول البحر المتوسط، وكان ذلك على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1948، وبالفعل تم إقامة أول بطولة فى الإسكندرية عام 1951.

وكانت البطولة تقام قبل الأولمبياد بسنة واحدة، واستمر ذلك طوال 10 نسخ من البطولة، ولكن بعد ذلك تغير النظام وأصبحت تقام بعد الأولمبياد بعام، وتم تطبيق ذلك بالتحديد عام 1993.