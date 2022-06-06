شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "سيمبورى" للتدريبات الجماعية بالاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم البوركينى سعيدو سيمبورى لاعب الاتحاد السكندرى بمعسكر الفريق بالقاهرة، عقب العودة من بلاده وانتهاء الإجازة التى منحها عماد النحاس المدير الفنى للفريق للاعب، والتى وصلت إلى 6 أيام، عقب الخسارة من الجونة بهدف نظيف لخالد قمر.

ويتدرب الفريق بمعسكر القاهرة على فترتين صباحية ومسائية لرفع المعدل البدنى للاعبين، وقال النحاس، نسعى فى ختام المعسكر لعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباريات الدورى، ولا نعمل لنتائج الوديات أى حساب، ولكنها موجهات قوية لدراسة مدى استفادة اللاعبين من فترة الإعداد المصغرة ومدى استجابة اللاعبين للتعليمات.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراة المقاصة فى الأسبوع 22 والمقرر لها 18 يونيو المقبل باستاد الإسكندرية، وتشهد المباراة عودة الثلاثى خالد الغندور والذى غاب للإيقاف، وأحمد عادل ميسى بقرار للنحاس، ومحمد عبد المنصف والذى خضع لفترة إعداد خاصة فقد فيها من وزنه 3 كيلو وعاد بقوة لمستواه قبل موقعة فيوتشر ويسعى لكسب ثقة الجهاز الفنى والجماهير من جديد.