الامارات | استبعاد محمد صلاح من المنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال راحة لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، في مباراة منتخب (الفراعنة) ضد مضيفه منتخب إثيوبيا.

ويلعب منتخب مصر خارج ملعبه ضد إثيوبيا يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة عام 2023 في كوت ديفوار.

وكشف حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن الأشعة التي خضع لها صلاح أثبتت إصابته بشد خفيف، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر لمنحه راحة.

وذكر المركز الاعلامي لاتحاد الكرة المصري: "يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مران الفريق اليوم بعد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا".

وأضاف :" أجرى محمود تريزيجيه أشعة اثبتت اصابته بشد في العضلات وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة أثيوبيا من عدمه".

كان الشناوي وتريزيجيه غابا عن لقاء المنتخب المصري مع ضيفه منتخب غينيا أمس الأحد، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة، والذي انتهى بفوز منتخب مصر 1/صفر، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف وحيد خلف منتخب مالاوي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 2/1 على ضيفه منتخب إثيوبيا بنفس اليوم ضمن الجولة الأولى.



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