مرتضى منصور من المحكمة: الخطيب من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجود خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "إن الخطيب من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر".

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات للصحفيين أمام المحكمة الاقتصادية خلال جلسة اليوم: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حضر حفل زفاف ولادي الاثنين".

وأعرب "منصور" عن تمنيه انتهاء الخلافات مع الخطيب.

وأجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، استئناف مرتضى منصور على حُكم حبسه سنة بتهمة سبّ رئيس الأهلي محمود الخطيب لجلسة 6 يوليو المقبل، للنطق بالحكم.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.