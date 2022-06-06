شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لودية الاتصالات.. عمر السعيد يقود هجوم الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تشكيل فريقه لخوض مباراة المصرية للاتصالات الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعداد لمواجهة الداخلية في دور الـ 32 بكأس مصر والمقررة إقامتها الإثنين المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: حازم إمام- محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - عبدالله جمعة - محمد أوناجم - يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة فى كأس مصر، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.