شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات التبادلية سلاح الزمالك فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لإجراء العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خاصة أن الموسم الجارى شهد عدم إبرام أى صفقة بسبب عقوبة إيقاف القيد التى وقعت على النادى.

ومن المنتظر أن يستغل الزمالك سلاح الصفقات التبادلية لضم اللاعبين الذين يرغبون فى انضمامهم لصفوف الفريق الأبيض، مع الاستغناء عن بعض العناصر التى لم تحقق المطلوب.

ويعد سلاح الصفقات التبادلية من أهم أسلحة الزمالك فى الميركاتو الصيفيى، خاصة أن الفارس الأبيض يضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيكونوا هدفاً للفرق الأخرى.

ويواصل الفريق الكروى للزمالك الاستعداد لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وواصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.