شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية أقوى خط هجوم فى القسم الثانى قبل مواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية، فى الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

ويملك الداخلية أقوى خط هجوم فى المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بعدما تمكن من تسجيل 48 هدفا وجمع بها 69 نقطة من 30 مباراة، ما ساهم فى عودة الفريق لدوري الأضواء والشهرة من جديد.

ويحتفظ الداخلية بأقل عدد من الهزائم في القسم الثاني بعدما تلقى 3 خسائر فقط في مبارياته الـ30، وهو مؤشر لقوة الفريق قبل مواجهة الزمالك الأسبوع المقبل.

يواصل الفريق الكروى للزمالك الاستعداد لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وواصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.