شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا من الوداد المغربي.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021. موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر. الأهلي يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين الأهلي يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين

موعد مباراة الأهلي القادمة بالكأس أمام المصرى بالسلوم

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، كما يواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.

منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الأهلى

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، فيما يتواجد بيرسى تاو مع منتخب جنوب افريقيا واليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس.