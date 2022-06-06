شكرا لقرائتكم خبر عن مستحقات الشعبانى واللاعبين تضع المصرى فى أزمة قبل مواجهة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني النادي المصري، فى الأيام الأخيرة، من أزمة مادية كبيرة بسبب مستحقات لاعبي الفريق والعاملين بالنادي، والتى تأخرت لـ 4 أشهر حتى الآن، وهو ما أدى إلى قيام عدد من المحترفين بإنذار النادى قبل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد بسبب تأخر مستحقاتهم المادية.

وفى الوقت ذاته، يبحث مسؤولو المصري عن توفير المستحقات المادية لمعين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، والذى يبلغ الشرط الجزائي فى عقده 320 ألف دولار، ما يعادل 4 ملايين جنيه تقريباً، وذلك لفسخ التعاقد بالتراضي خلال 24 ساعة.

ويعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجتماعاً أخيراً مع معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي اليوم، الاثنين، للإعلان عن فسخ التعاقد بشكل رسمي بين الطرفين، بعد تسوية المستحقات المادية للمدرب التونسي، بعدما اتفق الطرفان في الجلسة الأولى التي أقيمت أمس على سداد المستحقات المادية وفسخ التعاقد بالتراضي دون اللجوء إلى أطراف خارجية.

وكان معين الشعباني قد اتفق مع إدارة النادي المصري على فسخ التعاقد بشكل رسمي بالتراضي بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3-1، فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

ورفض مسئولو المصري الإعلان بشكل رسمي عن تولي حسام حسن تدريب الفريق البورسعيدي، إلا بعد فسخ التعاقد بشكل رسمي مع معين الشعباني.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المنصورة الأحد المقبل 12 يونيو، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي من خوض 21 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخرى.