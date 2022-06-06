شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر فى القاهرة لخوض وديتى الداخلية والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، على بقاء الدراويش بالقاهرة لخوض وديتى الداخلية والبنك الأهلى الأربعاء والخميس المقبلين، وعدم العودة للإسماعيلية لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق.

اتفق مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى نادى الداخلية على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الأربعاء المقبل فى إطار استعدادات الفريقين للمنافسات المقبلة.

كما اتفق مسئولو الاسماعيلى مع نظرائهم فى البنك الأهلى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الخميس المقبل، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، لتجهيز الفريق خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة بداية من مواجهة المقاولون العرب فى الجولة القادمة بالدوري.