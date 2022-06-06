شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استبعاد أحمد عبد القادر من المنتخب فى أول معسكر لـ إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار استبعاد أحمد عبد القادر من قائمة المنتخب الوطني لمباراتي غينيا وإثيوبيا الرسميتين ومباراة كوريا الودية علامات استفهام كبيرة، فى ظل المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب الفترة الأخيرة مع الأهلي.

واستبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، الرباعى محمد هانى ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسين الشحات لاعبى الأهلى من القائمة النهائية لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة لمعسكر الفراعنة، في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

وجاء استبعاد عبد القادر ليثير العديد من الأسئلة، بعدما قدم اللاعب للأهلي مستويات مميزة فى 28 مباراة خاضها بين أساسى واحتياطي بالقميص الأحمر هذا الموسم، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة.

وما يبرر استبعاد اللاعب هو وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين يلعبون فى مركز الجناح، مثل محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل.