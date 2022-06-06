شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية يستقبل عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى مقر اللجنة الأولمبية اليوم، بطل مصر وأفريقيا عمر عصر لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة، وحضر الجلسة التى عقدت اليوم معتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد تنس الطاولة.

وحرص المهندس هشام حطب على تهنئة عمر عصر بالمستويات المميزة والنتائج والبطولات التي يحققها اللاعب، سواء على مستوى مشاركته مع المنتخب الوطنى أو فى مشواره الاحترافى لتنس الطاولة.

وأكد المهندس هشام حطب، خلال جلسته مع عمر عصر، أن الفترة الحالية من أهم الفترات فى تاريخ الرياضة المصرية، فى ظل توفير دعم غير مسبوق للرياضة والرياضيين من قبل الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى كان لها أثراً فى النتائج المميزة التي تحققها الرياضة المصرية.

من جهته أعرب عمر عصر عن شكره للمهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية المصرية وسعادته بالجلسة التي عقدت اليوم، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تشريف مصر ورفع رايتها فى كل المحافل الدولية والبطولات لأن مصر تستحق بذل الكثير من أجلها.