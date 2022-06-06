7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 6 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عصام عبد الفتاح: حكام أجانب لإدارة القمة ولم نلغ تقنية الفيديو بالكأس، آخر تطورات محاولات الأهلي لتدعيم حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفى .

آخر تطورات محاولات الأهلي لتدعيم حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفى

يكثف مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، محاولاتهم لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب الأهلي فى تدعيم هذا المركز بعد الخلاف الذى حدث بين لجنة التخطيط للكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، والذى أعلن عدم حاجة الأهلي لضم حارس مرمى خلال ميركاتو الصيف المقبل، إلا أن الأيام الماضية شهدت تحولاً فى هذا الأمر، وبدأ الأهلي يُعيد حساباته بشأن ضم حارس مرمى جديد لعدم توافر البديل الكُفء لمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة تراجع مستواه بشدة، وهو ما ظهر فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

عصام عبد الفتاح: حكام أجانب لإدارة القمة ولم نلغ تقنية الفيديو بالكأس

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن اختيار الحكم الاجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيكون من ثلاثة دول هى أسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تم الاستقرار على وجود حكم أجنبى من الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة مباراة القمة بناء على طلب الأهلى بإستقدام حكام أجانب لمبارياته وموافقة اتحاد الكرة على الطلب".

رسمياً.. محمد الشوربجى يلعب باسم إنجلترا فى بطولات الاسكواش المقبلة

أعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة. يخضع محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة إثيوبيا، خاصة أنه غاب عن مباراة أمس أمام غينيا نظرا لتعرضه لكدمة فى القدم.

دخل أحمد شديد قناوي، لاعب المصري السابق، دائرة اهتمامات نادى أسوان العائد مؤخراً إلى الدوري العام، وذلك بعدما فسخ أحمد شديد تعاقده مع النادي المصري قبل عدة أسابيع بسبب أزمة المستحقات المادية ومطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

الأهلى يخوض مباراة ودية غداً استعداداً لموقعة المصرى بالسلوم بالكأس