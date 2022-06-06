شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى مديراً رياضياً لنادى أسوان.. رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي أسوان، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، تعاقده رسميًا مع هيثم عرابي ليصبح مديرا رياضيا للنادى الفترة المقبلة.

وتواجد عرابي في أسوان صباح اليوم، الاثنين، لإنهاء تعاقده مع زهرة الجنوب الذى يطمح فى تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل بدوري الأضواء.

من ناحية أخرى، دخل أحمد شديد قناوي، لاعب المصري السابق، دائرة اهتمامات نادى أسوان العائد مؤخراً إلى الدوري العام، وذلك بعدما فسخ أحمد شديد تعاقده مع النادي المصري قبل عدة أسابيع بسبب أزمة المستحقات المادية ومطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وحصل أحمد شديد قناوى على الاستغناء الخاص به من إدارة النادي، وذلك عقب فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدى بناءً على رغبته، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد أحمد شديد قناوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تنازل عن مستحقاته للنادى مقابل فسخ التعاقد بعد جلسة جمعته بسمير حلبية رئيس النادي، والذى طلب من اللاعب الانتظام بمعسكر برج العرب، إلا أن شديد فضل فسخ التعاقد والبقاء بالقاهرة فى الفترة الحالية.

وشدد قناوى على أنه لم يقم بأى عملية تحريض للاعبين على التمرد بالنادي، وأنه كان يسعى دائما لتوصيل وجهة نظرهم للإدارة، مشيرا إلى أن قرار الامتناع عن المعسكر جاء بموافقة أغلب اللاعبين، وأن هناك 8 لاعبين فقط فضلوا الاستمرار بالتدريب وهذا يؤكد براءته من تحريض اللاعبين.

ومن المقرر أن يدرس قناوى العروض التى ستقدم إليه فى الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الميركاتو الصيفى القادم بعدما أصبح لاعبا حرا.