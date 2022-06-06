شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحذف صورة محمد الشوربجي من حسابه على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث الاتحاد المصري للاسكواش صورته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وحذف الاتحاد صورة محمد الشوربجي من صورة الأبطال المصريين التى يضعها الاتحاد عبر حسابه.



اتحاد الاسكواش (1)



اتحاد الاسكواش



الصورة القديمة

وكشف مصدر مقرب من عائلة محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، عن موقف شقيقه مروان الشوربجي من اللعب باسم انجلترا في الفترة المقبلة وإذا ما كان مروان سيسير على درب شقيقه الذي قرر تمثيل إنجلترا بدلاً من مصر.

وقال المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، محمد اتخذ قراراً ليس سهلاً وله أسباب سيوضحها ومروان سيستمر فى اللعب باسم مصر خلال البطولات القادمة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة.

محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.