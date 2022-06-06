شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعقد مؤتمراً الأربعاء لإعلان تأسيس فريق كرة القدم للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، الأربعاء المقبل، مؤتمراً صحفياً فى السادسة مساءً بمقر النادى، للإعلان عن تأسيس فريق لكرة القدم للساق الواحدة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام النادى بإتاحة ممارسة الرياضة لكل شرائح المجتمع، واتساقا مع سياسة وزارة الشباب لنشر رياضة الساق الواحدة والاهتمام الكبير من جانب الوزارة واللجنة البارالمبية.

من ناحية أخرى، يلتقي فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، اليوم مع غزل المحلة، فى مباراة ودية استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف.

ويعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة، بعد استغلال فترة التوقف الدولي الحالية فى خوض عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، والتي لا تقبل التهاون من لاعبى ذئاب الجبل.

وخاض المقاولون العرب أولى تجاربه الودية أمام فريق العبور، وفاز المقاولون بخماسية نظيفة، وتمكن عودة من منح الفرصة خلال اللقاء لأكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للمباراة المرتقبة للفريق أمام الإسماعيلي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الجاري فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل ا"لإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.