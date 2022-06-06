شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يحتفل مع نجله فارس بفوز المنتخب على غينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أيمن أشرف، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، بفوز الفراعنة على غينيا فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

ونشر أيمن أشرف صورا مع نجله فارس من داخل الملعب عقب المباراة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك واضعا "قلب".

ويظهر لاعب الأهلى في الصور وهو يداعب ابنه ويحمله داخل ملعب استاد القاهرة الذى استضاف لقاء مصر وغينيا.



ايمن اشرف و ابنه

وحقق منتخب مصر فوزا مهما نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتى أقيمت باستاد القاهرة.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى.