شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ خطة تحصين نجوم السلة وتجديد العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الجهاز الفني لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى وضع خطة الحفاظ على نجوم الفريق، خاصة ممن اقتربت عقوده من الانتهاء مع الفريق الأحمر.

وتنتهى عقود كل من عمرو الجندى، وعمر طارق، ومحمد أبو النصر، وسيف سمير، وأحمد إسماعيل، وأحمد مهيب الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.

ويسعى مسئولو الأهلى لتجديد عقود اللاعبين فى أقرب وقت منعاً لوصول عروض أخرى، أو الإغراءات المالية التى قد يتعرضون لها، خاصة أنهم القوام الأساسى للفريق، وساهموا بشكل كبير فى التتويج بأكثر من بطولة خلال الموسم والتى وصلت إلى 5 بطولات حتى الآن.

يذكر أن النادى الأهلى توج بعدة بطولات مع المير الفنى الإسبانى أوجستى بوش، وهى بطولة دورى المرتبط، وكأس مصر، والدورى السوبر، وبطولة منطقة القاهرة، والبطولة العربية.