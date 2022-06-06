شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح بيرسى تاو "الفرصة الأخيرة" قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على منح الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق فرصة لنهاية الموسم، قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن بقائه أو رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء.

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 26 مباراة بجميع المسابقات، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

واستقر مسئولو الأهلى على تقييم بيرسى تاو بشكل نهائى فى نهاية الموسم الجارى حتى يكون القرار بشأنه صائباً لحد كبير، لاسيما أن اللاعب حصل على فرص كبيرة من مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ويلعب تاو 27 عامًا فى مركزى المهاجم وصانع الألعاب، وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني فى الفترة من 2013 إلى 2018.