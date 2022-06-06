شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز بدر بانون لقيادة الدفاع أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز المغربى بدر بانون مدافع الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الأحد 19 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وينوى جهاز الأهلى إشراك بانون بشكل تدريجى فى المباريات المقبلة لتجهيزه للقمة حيث تتجه النية لمنح المدافع المغربى بعض الدقائق فى مباراة المصرى بالسلوم بكأس مصر ثم يتم منحه دقائق أطول فى مباراة ايسترن كومبانى بالدوري وفى حالة ظهور بدر بانون بصورة طيبة واستعادة فورمته الفنية والبدنية سيكون الخيار الأنسب لقيادة خط دفاع الأهلى فى مباراة القمة.

وشارك بدر بانون لأول مرة فى تدريبات الأهلى الجماعية الأحد الماضى بعد غياب استمر 6 شهور حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروى، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلى منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، ليعانى من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب فى الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.