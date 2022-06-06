شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصرى يدير نهائيات الدورى الليبى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل طاقم تحكيم مصرى إلى ليبيا، ظهر اليوم الإثنين، لإدارة مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر الليبي رجال موسم 2021/2022.

وطلب الاتحاد الليبي لكرة السلة من نظيره المصري استقدام طاقم تحكيم مصري للمشاركة في إدارة الدور النهائي لدوري سوبر السلة الذي يقام بنظام الذهاب والعودة.

ويضم طاقم التحكيم المصري كلًا من أحمد غالب وعمرو زاهد وإسلام وحيد وهاني مصطفي، لخوض النهائيات التي ستنطلق مساء اليوم الإثنين في مدينة بني غازي بنظام الذهاب من 6 إلى 13 يونيو، فيما سيقام الإياب في مدينة طرابلس في الفترة من 19 إلى 26 من الشهر الجاري.

ويتنافس كل من المدينة - أهلي بني غازي - النصر - أهلي طرابلس - الهلال – المروج على لقب دوري السوبر الليبي لكرة السلة.