شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يعلن قائمة السيدات المشاركة فى دورة البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قائمة السيدات المشاركة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل بالجزائر، وتضم قائمة اللاعبات كلا من، سلمى شعبان وإيمان فراج ويمنى أحمد رزق ومريم أحمد ورحمة محمود وأروى حسام.

فيما تضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد السيد وعمر قدورة ومصطفى فهمى وعصام شكرى وعمر عبد العزيز وعلى عمر وعبد الرحمن عرابى ومحمد بلال ويسرى رزق.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.