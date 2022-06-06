شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يكسر صيامه التهديفى مع المنتخب بعد 225 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر مصطفى محمد نجم منتخب مصر صيامه التهديفي مع المنتخب، والذى استمر لمدة 225 يوماً، بعدما أحرز هدف منتخب مصر الوحيد أمام غينيا فى الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وكان آخر هدف سجله مصطفى محمد فى مسيرته الدولية مع المنتخب فى 11 أكتوبر الماضي أمام المنتخب الليبى بتصفيات المونديال، فى المباراة التي أقيمت في بني غازي وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية دون رد.

وجاء هدف مصر أمام غينيا فى الدقيقة 85 عن طريق مصطفي محمد بعد هجمة منظمة بدأ محمد مجدي أفشة مع أيمن أشرف.

فاز منتخب مصر على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتى أقيمت باستاد القاهرة.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .