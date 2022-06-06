شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الفراعنة لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا فى منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تضم إلى جانبه منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

س: ماذا حقق منتخب مصر فى الجولة الأولى من التصفيات؟

ج: حقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء الأحد، على ضيفه الغيني بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

س: ماذا فعل منافسو مصر فى المجموعة؟

ج: نجح منتخب مالاوي في الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1 من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

س: ما هو ترتيب مجموعة الفراعنة بعد انتهاء الجولة الأولى من التصفيات؟

ج: يتصدر منتخب مالاوي المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر، وفى المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.

س: كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا؟

ج: تطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي غداً، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.

س: متى تقام مباراة مصر وإثيوبيا؟

ج: تقام مباراة مصر وإثيوبيا الخميس المقبل فى الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بينجو الوطني في مالاوي.