شكرا لقرائتكم خبر عن غياب صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا وسلبية مسحة الشناوى وإصابة تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر
كما يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مران الفريق اليوم بعد سلبية مسحة كورونا التى خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.
كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلات وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا من عدمه.
ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر عبر طائرة خاصة إلى مالاوى لملاقة إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار.
يشار إلى أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، أغلق صفحة مباراة أمس أمام غينيا فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، وبدأ الجهاز الفنى الاستعداد لمباراة إثيوبيا فى الجولة الثانية والمحدد لها الخميس المقبل فى مالاوى.
ويخضع لاعبو منتخب مصر الذين خاضوا مباراة أمس أمام غينيا لتدريبات استشفائية اليوم، لفك العضلات، بينما يخوض باقى اللاعبين مرانا كاملا استعدادا لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية بالتصفيات، ويغادر منتخب مصر إلى المغادرة بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة منتخب إثيوبيا.