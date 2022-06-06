شكرا لقرائتكم خبر عن غياب صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا وسلبية مسحة الشناوى وإصابة تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 9 يونيو من الشهر الجاري ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف.

كما يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مران الفريق اليوم بعد سلبية مسحة كورونا التى خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلات وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا من عدمه.