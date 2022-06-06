شكرا لقرائتكم خبر عن رفض بطولة الجمهورية وراء استبعاد على الصاوى من كاراتيه البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه استبعاد على الصاوى من قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البحر المتوسط، التى تقام بالجزائر فى الفترة من إلى 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.

من جهته أكد حسام عجور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المشاركة فى بطولة الجمهورية وخوض التصفيات شرط للمشاركة فى دورة البحر المتوسط، إلا أن على الصاوى رفض المشاركة ببطولة الجمهورية، رغم أنه حضر المنافسات ولكن لم يشارك، ورفض رغم محاولات إقناعه باللعب، بحجة أنه مصاب، ولكن تمسك بالرفض، وبالتالي تم استبعاده من المشاركة في البحر المتوسط مع باقى لاعبى المنتخب.

وأضاف عجور أن على الصاوى يلعب في نفس نادى فريال أشرف، إلا أن النادى طلب استئناء فريال من لعب بطولة الجمهورية لارتباطها بروف خاصة ، وتم دراسة الطلب و الموافقة عليه.