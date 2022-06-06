شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه سيراميكا ودياً مرتين فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظيره فى سيراميكا على خوض مباراتين وديتين تجمع الفريقين يومى الأربعاء والخميس فى ختام معسكر الطلائع بالإسكندرية.

وينتهج جهاز الطلائع سياسة المباريات الودية للحفاظ على جاهزية باقي عناصر الفريق تمهيدًا للاعتماد على إمكانياتهم خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تجهيز العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى إستيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.