شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة للمصرى بالسلوم فى القسم الثانى قبل مواجهة الأهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المصري بالسلوم دوري الدرجة الثانية فى المركز التاسع بالمجموعة الثالثة "بحري"، بعدما خاض 30 مباراة هذا الموسم حقق خلالها الفوز فى 11 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر 9 مباريات.

ويمتلك المصري بالسلوم، الذى يقود فنيا أحمد عبد الرؤوف نجم الزمالك السابق، خط هجوم قوياً، تمكن من تسجيل 37 هدفا وسكنت شباكه 22، ويعتبر من أقوى خطوط الدفاع فى مجموعته بعد حرس الحدود ودكرنس والمجد السكندري.

في سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى المصرى بالسلوم، برئاسة محمد علاء، 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلى فى كأس مصر بالمباراة المقرر لها 12 يونيو الجارى، كما أعطى تعليماته لجميع اللاعبين بالتركيز وعدم التحدث للإعلام عن المباراة.

وعاد الفريق للتدرببات اليومية على ملاعب الدفاع الجوى استعدادا لتحقيق مفاجأه بالفوز على الأهلى واستغلال النقص العددى وخوض الأهلى المباراه بدون الدوليين.

ويضم الفريق مجموعه مميزة من اللاعبين، أمثال أحمد فؤاد وأحمد عبد الفتاح و موسى أفرى وإسلام سمير وإسلام سرى و خليل نيمار.