شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة محمد الشناوى وتأكد سفره مع المنتخب لمواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر سلبية بعد الفحوصات الأخيرة التي خضع لها الحارس وغيابه عن مباراة مصر وغينيا التي أقيمت بالأمس باستاد القاهرة.

وبات حارس الأهلي والمنتخب جاهزاً للسفر والمشاركة مع المنتخب في لقاء إثيوبيا، المقرر له الخميس المقبل على ملعب مالاوي، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى أقيمت باستاد القاهرة، بينما فاز مالاوى على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الى أثيوبيا عبر طائرة خاصة لخوض مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الامم الافريقية 2023 بكوت إيفوار .

وضم إيهاب جلال قائمة كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمود جاد - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.