شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى أفضل صانع ألعاب بالدورى هذا الموسم وزيزو بالمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل عبد الكبير الوادي، لاعب نادي سموحة السكندري، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم، برصيد 8 أسيست.

ويأتي جوناثان نجويم لاعب نادي فيوتشر بالمركز الثاني فى قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف، فيما يحل أحمد سيد زيزو هداف الدوري فى المركز الثالث في صناعة الأهداف برصيد 7 أهداف.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة ، والنادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة .

ويواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو المقبل على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري، وتقام المباراة بدون الدوليين بناء على طلب المارد الأحمر.

وسيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.