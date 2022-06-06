شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد مصطفى لاعب اليد السابق: بحب محمد صلاح ونفسى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هوأحمد مصطفى لاعب اليد السابق ومدير الصالة المغطاة بسبورتنج.



اللاعب السابق على حمام السباحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن اليد؟

التلوين.

هل تحب دخول المطبخ؟

بحب دخول المطبخ جدا.



احمد مصطفى وابنته

ما الأكلة التى تفضلها؟

المكرونة بالبشاميل

من نجمك المفضل من الممثلين؟

إسماعيل ياسين

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.



حمد مصطفى

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ضابط شرطة.



لاعب اليد السابق

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

أحمد السقا.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.