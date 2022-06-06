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قائمة منتخب الطاولة فى دورة البحر المتوسط بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد تنس الطاولة قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر نهاية يونيو الجارى، فى الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة منتخب الطاولة فى البطولة 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، و هنا جودة، و مريم الهضيبى .

وتمسكت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط بإلغاء موازين 81 ك و فوق81 ك في منافسات رفع الأثقال ووزن 97 ك في المصارعة ،  وكانت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط قد أعلنت عن إلغاء منافسات وزن 81 ك بسبب مشاركة 4 دول فقط وهم مصر وليبيا وتركيا والجزائر بينما طلب المشاركة في منافسات فوق 81 ك 3 دول فقط هي مصر وتركيا والجزائر وفي ووزن 97 ك في المصارعة طلب المشاركة 5 دول فقط وهم مصر وإسبانيا وإيطاليا وتركيا والجزائر ، وتنص لوائح دورة ألعاب البحر المتوسط أن أقل عدد للدول لاعتماد المنافسات يجب مشاركة 6 دول وإذا كان العدد أقل من 6 دول لا يتم إقامة المنافسات. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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