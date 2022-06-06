شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يتبادل التحية مع الجماهير قبل مباراة مصر وغينيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد الننى، نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى، متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من مباراة مصر وغينيا، أمس الأحد، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار، ورغم أن الننى لم يشارك فى المباراة، إلا أنه حرص على تبادل التحية مع الجمهور، الذى ظل يردد اسمه حتى اقترب منهم ومن المدرجات وبادلهم التحية.

ويخضع محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة إثيوبيا، خاصة أنه غاب عن مباراة أمس أمام غينيا نظرا لتعرضه لكدمة فى القدم.

وغاب محمد الننى عن مباراة أمس أمام غينيا، كما غاب عن المران الأخير للفراعنة قبل المباراة، خوفا من تفاقم الإصابة لذا فضل الجهاز الفنى إراحته.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر عبر طائرة خاصة إلى مالاوى لملاقة إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار.

يشار إلى أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، أغلق صفحة مباراة أمس أمام غينيا فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، وبدأ الجهاز الفنى الاستعداد لمباراة إثيوبيا فى الجولة الثانية والمحدد لها الخميس المقبل فى مالاوى.

ويخضع لاعبو منتخب مصر الذين خاضوا مباراة أمس أمام غينيا لتدريبات استشفائية اليوم، لفك العضلات، بينما يخوض باقى اللاعبين مرانا كاملا استعدادا لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية بالتصفيات، ويغادر منتخب مصر إلى المغادرة بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة منتخب إثيوبيا.

وضم إيهاب جلال، فى قائمة المنتخبـ كلا من: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى - محمود جاد - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد الننى - مهند لاشين - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد مجى أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.