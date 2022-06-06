شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مرتقبة بين الشقيقين محمد ومروان الشوربجى بأعلام مصر وإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة درامية جديدة تنتظر الاسكواش المصري الفترة المقبلة، على هامش بطولة موريشيوس للاسكواش، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 11 يونيو الجارى، بعدما أعلن محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش أنه سيلعب باسم إنجلترا فى المباريات المقبلة.

ويشارك فى بطولة موريشيوس الشقيقان محمد ومروان الشوربجي، وفى حال تأهل الثنائي إلى الدور نصف النهائي بالبطولة سيكون الثنائي على موعد مع مواجهة درامية، خاصة أن محمد الشوربجي سيكون ممثلاً لإنجلترا فيما سيكون مروان الشوربجي ممثلاً لمصر.

وكشف مصدر مقرب من عائلة محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، عن موقف شقيقه مروان الشوربجي من اللعب باسم انجلترا في الفترة المقبلة وإذا ما كان مروان سيسير على درب شقيقه الذي قرر تمثيل إنجلترا بدلاً من مصر.

وقال المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، محمد اتخذ قراراً ليس سهلاً وله أسباب سيوضحها ومروان سيستمر فى اللعب باسم مصر خلال البطولات القادمة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقاً، تحول ولاؤه إلى إنجلترا بأثر فورى، ليلعب باسم المنتخب الإنجليزي الفترة المقبلة.

محمد الشوربجي ولد فى الإسكندرية، وهو أحد أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على الألقاب، حيث قضى 50 شهرًا فى المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.