شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص ودية الاتصالات لتجربة عناصر جديدة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تخصيص ودية المصرية للاتصالات التى تقام فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر، من أجل تجربة بعض العناصر الجديدة.

ومن المنتظر أن يدفع فيريرا ببعض الوجوه الجديدة من اللاعبين الصاعدين والبدلاء الذين لم يشاركوا بصفة أساسية فى الفترة الماضية، خلال ودية الاتصالات من أجل تجربتهم ومنحهم فرصة الظهور.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة فى كأس مصر، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.