الامارات | عبدالعزيز العنبري مدربا لخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز العنبري مدربا لخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن شركة خورفكان لكرة القدم تعاقدت مع المدرب المواطن عبد العزيز العنبري لتدريب الفريق الأول لـ "النسور" في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، وان الإعلان الرسمي سيكون بعد عودة المدرب العنبري من دولة الكويت حيث يشارك في دورة المدربين المحترفين (البروليسانس) التي تختتم منتصف الشهر الحالي.

وياتي التعاقد مع المدرب العنبري خلفا للمدرب المواطن عبد المجيد النمر الذي قاد "النسور" بعد استقالة المدرب الارجنتيني كالديرون.

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