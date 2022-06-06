تعرف على موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون منتخب فرنسا على موعد مباراة مرتقبة ضد نظيره الكرواتي، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



المباراة ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصنيف الأول لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ستلعب المباراة بين كرواتيا وفرنسا اليوم الإثنين، وذلك على ملعب "ستاديون بولود" الكرواتي.

وستنطلق المباراة في الساعة 9.45 مساء بتوقيت القاهرة و10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى منتخب كرواتيا لتحقيق الفوز وتعويض خسارته في الجولة الأولى ضد النمساء بثلاثية دون رد.

بدوره، تلقى منتخب فرنسا صدمة كبيرة، بخسارته على يد الدنمارك في ملعبه بهدفين مقابل هدف.